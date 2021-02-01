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01 лютого 2021, 10:01 203

У ДСНС розповіли, де досі знеструмлені населені пункти

01 лютого 2021, 10:01 203
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Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт
Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт
Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок понеділка, 1 лютого, внаслідок ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, що потребує триваліших ремонтних робіт. Під’їзд до місця робіт забезпечений. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.

Всього з початку негоди рятувальниками було проведено буксирування понад 1 тис. 230 од. автотранспортних засобів (з них 35 карет швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу понад 2 тис. 250 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 104 повалених дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття.

Нагадаємо, 31 січня в Україні було знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях.

негода Одеса ДСНС ремонт область

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