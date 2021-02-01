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01 февраля 2021, 10:01 202

В ГСЧС рассказали, где до сих пор обесточены населенные пункты

01 февраля 2021, 10:01 202
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Отключения связаны с падением опор линий электропередач, которые требуют более длительных ремонтных работ
Отключения связаны с падением опор линий электропередач, которые требуют более длительных ремонтных работ
Фото: из открытых источников
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По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отключения связаны с падением опор линий электропередач, что требует более длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили спасатели.

Всего с начала непогоды спасателями была проведена буксировка более 1 тыс. 230 ед. автотранспортных средств (из них 35 карет скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2 тыс. 250 лицам (из них 3 роженицы), распилено и убрано 104 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия.

Напомним, 31 января в Украине было обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях.

непогода Одесса ГСЧС ремонт область

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