Огромное нефтяное пятно из танкера "Делфи" достигло пляжей Одессы
Пятно продолжает расти растекаясь по береговой линии
Пятно продолжает расти растекаясь по береговой линии
В Одессе из затонувшего танкера "Делфи" продолжают вытекать нефтепродукты. Пятно уже достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".
Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.
На фотографиях видно, что пятно продолжает увеличиваться.
В одесской мэрии отмечают, что превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено.
Ранее сообщалось, что Государственные экологические инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза.
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