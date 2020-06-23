Огромное нефтяное пятно из танкера "Делфи" достигло пляжей Одессы

Пятно продолжает расти растекаясь по береговой линии

Пятно продолжает расти растекаясь по береговой линии

Фото: Думская

В Одессе из затонувшего танкера "Делфи" продолжают вытекать нефтепродукты. Пятно уже достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

На фотографиях видно, что пятно продолжает увеличиваться.

В одесской мэрии отмечают, что превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено.

Ранее сообщалось, что Государственные экологические инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза.