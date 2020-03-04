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04 березня 2020, 18:36 1

У центрі Одеси, в міській квартирі оселився лелека

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04 березня 2020, 18:36 1
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Одесити врятували і поселили у себе лелеку, через серйозну травму він не може жити в дикій природі
Фото: УСИ
Одесити врятували і поселили у себе лелеку, через серйозну травму він не може жити в дикій природі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Украинскую Службу Информации.

В домі 78 на Канатній живе справжній лелека. Врятований на трасі птах оселився в квартирі небайдужих людей рік тому. Через те, що лелека був травмований, ветеринари йому ампутували частину лівого крила і він не може літати і жити у природі, як раніше.

У гарну погоду його можна побачити на балконі, куди він виходить погуляти. До лелеки ставляться як до домашнього вихованця, ночує він завжди в квартирі. Влітку він разом з усією родиною їде на дачу, де йому зробили ставок.


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