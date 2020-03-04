У центрі Одеси, в міській квартирі оселився лелека

Одесити врятували і поселили у себе лелеку, через серйозну травму він не може жити в дикій природі

Фото: УСИ

Одесити врятували і поселили у себе лелеку, через серйозну травму він не може жити в дикій природі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Украинскую Службу Информации. В домі 78 на Канатній живе справжній лелека. Врятований на трасі птах оселився в квартирі небайдужих людей рік тому. Через те, що лелека був травмований, ветеринари йому ампутували частину лівого крила і він не може літати і жити у природі, як раніше. У гарну погоду його можна побачити на балконі, куди він виходить погуляти. До лелеки ставляться як до домашнього вихованця, ночує він завжди в квартирі. Влітку він разом з усією родиною їде на дачу, де йому зробили ставок.

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