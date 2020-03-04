В центре Одессы, в городской квартире поселился аист

Одесситы спасли и поселили у себя аиста, из-за серьезной травмы он не может жить в дикой природе

Фото:УСИ

Одесситы спасли и поселили у себя аиста, из-за серьезной травмы он не может жить в дикой природе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую Службу Информации. В доме 78 на Канатной живет настоящий аист. Спасенная на трассе птица поселилась в квартире неравнодушных людей год назад. Из-за того, что аист был травмирован, ветеринары ампутировали ему часть левого крыла и он не может летать и жить на природе, как раньше. В хорошую погоду его можно увидеть на балконе, куда он выходит погулять. К аисту относятся как к домашнему питомцу, ночует он всегда в квартире. Летом он вместе со всей семьей уезжает на дачу, где ему сделали пруд.

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