Одеська облрада вимагає скасувати законопроект "Про медіа"

Депутати Одеської обласної ради підтримали проект рішення про звернення до Верховної Ради України про зняття з розгляду Закону № 2693 "Про медіа"

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Депутати Одеської обласної ради підтримали проект рішення про звернення до Верховної Ради України про зняття з розгляду Закону № 2693 "Про медіа"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.

3 березня в ході сесії обласної ради депутати обговорили скасування законопроекту №2693 "Про медіа", який 27 грудня зареєстрували у Верховній Раді.

Депутат обласної ради Юрій Басюк заявив, що держави стають сильнішими за рахунок контролю над громадською думкою і хочуть контролювати ЗМІ.

"Однак у демократичній країні подібне неможливо", - сказав Басюк.

За його словами, представники одеської журналістської спільноти категорично проти регулювання традиційних ЗМІ, блогів і каналів в соцмережах шляхом введення цензури, а також надання нових повноважень контролюючим органам.

Скасування даного законопроекту своїми голосами підтримали 55 депутатів обласної ради.