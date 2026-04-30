Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 60-річного чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 20-річної киянки

Про це повідомила пресслуба Київської міської прокуратури,передає RegioNews.

Уродженцю Черкащини, затриманому у Києві у вересні 2025 року за напади на жінок, оголосили обвинувальний вирок.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений у Дніпровському районі Києва з ножем напав на 20-річну дівчину, забрав прикраси та зґвалтував. Своїх жертв чоловік вистежував у малолюдних місцях та йшов за ними.

"На момент скоєння злочину обвинувачений лише місяць як вийшов з в’язниці, де відбував 14-річне позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. На свободі він одразу скоїв два напади на жінок у Дніпровському та Шевченківському районі міста Києва”, - кажуть у прокуратурі.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

