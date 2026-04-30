У Львові відмовили у відсточці чоловіку, в якого брат-військовий "помер природною смертю"

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Брат чоловіка помер природною смертю (без ознак насильства) під час перебування у відрядженні у військовій частині. Смерть визнали пов'язаною з виконанням обов'язків військової служби.

9 вересня комісія ТЦК відмовила чоловік у відстрочці від мобілізації. Суд проаналізував закон, згідно з яким призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (зокрема рідний брат) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Суд дійшов до висновку, що немає даних, що брат чоловіка загинув саме за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони або відсічі збройної агресії під час воєнного стану в порядку, передбаченому зазначеною нормою.

В результаті суд відмовив чоловіку. Це означає, що відмову у відстрочці визнали законною.

