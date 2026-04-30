11:05  30 квітня
"Не бреши": у Раді Безугла втрутилася у виступ Федієнка
08:49  30 квітня
У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
07:57  30 квітня
У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2026, 17:05
Актуально

Ознаки нестачі вітамінів: що може підказувати організм

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Організм майже ніколи не реагує раптово — він поступово сигналізує про внутрішній дисбаланс

Ми звикаємо до сухості шкіри, втоми чи зниження працездатності, пояснюючи це ритмом життя, але інколи за цими змінами стоїть дефіцит мікронутрієнтів. Навіть наприклад така дрібниця, як тріщини в куточках губ, може бути пов’язана з браком сполук — таких як вітамін Б2, що бере участь у регенерації клітин.

Вітаміни працюють як коферменти — вони запускають і підтримують сотні реакцій організму. Тому їх нестача не обмежується одним симптомом, а впливає на шкіру, нервову систему, імунітет і навіть настрій. Коли симптоми тривають довго, лікар може порадити лабораторне обстеження — такі аналізи виконують у різних діагностичних центрах, зокрема в лабораторії "Ескулаб", щоб уточнити реальний рівень показників.

Зовнішні прояви нестачі вітамінів

Деякі сигнали організму можна помітити без спеціального обладнання, якщо бути уважними:

  1. Сухість шкіри. Постійне лущення і подразнення можуть свідчити про нестачу жиророзчинних вітамінів, що відповідають за бар’єрну функцію епідермісу.

  2. Ламкість нігтів. Крихкість і розшарування іноді пов’язані з дефіцитом біотину або заліза, які впливають на формування тканин.

  3. Тріщини в куточках губ. Так звані ангулярні стоматити часто виникають при нестачі вітамінів групи В.

  4. Тьмяне волосся. Втрата блиску та підвищене випадіння можуть сигналізувати про нестачу кількох мікронутрієнтів одночасно.

  5. Блідість шкіри. Іноді вона пов’язана з дефіцитом фолієвої кислоти або вітаміну В12.

Помітні зміни зовнішності не варто ігнорувати, адже вони можуть бути першими маркерами внутрішнього дисбалансу.

Функціональні порушення при гіповітамінозах

Окрім видимих симптомів, існують прояви, які стосуються загального самопочуття, такі як:

  • хронічна втома — може бути пов’язана з нестачею вітаміну D або вітамінів групи B;

  • часті інфекції — зниження імунної відповіді іноді вказує на дефіцит вітаміну С чи D;

  • порушення сну — дисбаланс мікронутрієнтів здатен впливати на нервову регуляцію;

  • м’язова слабкість — характерна для низького рівня вітаміну D;

  • зниження концентрації — може супроводжувати нестачу В12 або фолієвої кислоти.

Перелічені симптоми часто розвиваються поступово, тому своєчасна оцінка стану допомагає виявити проблему до появи ускладнень і підібрати медикаментозну корекцію разом із вашим фахівцем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
здоров`я медицина
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Пролетіла на "червоне": суддю на BMW, яка збила дитину на переході, судитимуть на Дніпропетровщині
30 квітня 2026, 17:14
На Херсонщині судитимуть підрядника, який вкрав 6,5 млн грн на укритті для лікарні
30 квітня 2026, 16:59
У Дніпрі вантажівка "протаранила" магазин (ВІДЕО)
30 квітня 2026, 16:55
Вистежував жертв у малолюдних місцях: У Києві ґвалтівника засудили до 15 років тюрми
30 квітня 2026, 16:45
Цілодобовий арешт: у Тернополі суд покарав школярку, яка намагалась вбити подругу
30 квітня 2026, 16:30
Бізнес на мобілізації: СБУ затримала працівника Білоцерківського ТЦК, який знімав ухилянтів з розшуку
30 квітня 2026, 15:57
Полювала на локації ЗСУ: у Дніпрі затримали власницю ТГ-каналу за "злив" координат військових
30 квітня 2026, 15:40
Не треба чекати дня народження: уряд змінив правила "Скринінгу здоров'я 40+"
30 квітня 2026, 14:37
На Дніпропетровщині суддю шантажують порно, яке зняли в його кабінеті
30 квітня 2026, 14:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »