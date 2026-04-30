Ознаки нестачі вітамінів: що може підказувати організм

Актуально

Фото з відкритих джерел

Організм майже ніколи не реагує раптово — він поступово сигналізує про внутрішній дисбаланс

Ми звикаємо до сухості шкіри, втоми чи зниження працездатності, пояснюючи це ритмом життя, але інколи за цими змінами стоїть дефіцит мікронутрієнтів. Навіть наприклад така дрібниця, як тріщини в куточках губ, може бути пов’язана з браком сполук — таких як вітамін Б2, що бере участь у регенерації клітин.

Вітаміни працюють як коферменти — вони запускають і підтримують сотні реакцій організму. Тому їх нестача не обмежується одним симптомом, а впливає на шкіру, нервову систему, імунітет і навіть настрій. Коли симптоми тривають довго, лікар може порадити лабораторне обстеження — такі аналізи виконують у різних діагностичних центрах, зокрема в лабораторії "Ескулаб", щоб уточнити реальний рівень показників.

Зовнішні прояви нестачі вітамінів

Деякі сигнали організму можна помітити без спеціального обладнання, якщо бути уважними:

Сухість шкіри. Постійне лущення і подразнення можуть свідчити про нестачу жиророзчинних вітамінів, що відповідають за бар’єрну функцію епідермісу. Ламкість нігтів. Крихкість і розшарування іноді пов’язані з дефіцитом біотину або заліза, які впливають на формування тканин. Тріщини в куточках губ. Так звані ангулярні стоматити часто виникають при нестачі вітамінів групи В. Тьмяне волосся. Втрата блиску та підвищене випадіння можуть сигналізувати про нестачу кількох мікронутрієнтів одночасно. Блідість шкіри. Іноді вона пов’язана з дефіцитом фолієвої кислоти або вітаміну В12.

Помітні зміни зовнішності не варто ігнорувати, адже вони можуть бути першими маркерами внутрішнього дисбалансу.

Функціональні порушення при гіповітамінозах

Окрім видимих симптомів, існують прояви, які стосуються загального самопочуття, такі як:

хронічна втома — може бути пов’язана з нестачею вітаміну D або вітамінів групи B;

часті інфекції — зниження імунної відповіді іноді вказує на дефіцит вітаміну С чи D;

порушення сну — дисбаланс мікронутрієнтів здатен впливати на нервову регуляцію;

м’язова слабкість — характерна для низького рівня вітаміну D;

зниження концентрації — може супроводжувати нестачу В12 або фолієвої кислоти.

Перелічені симптоми часто розвиваються поступово, тому своєчасна оцінка стану допомагає виявити проблему до появи ускладнень і підібрати медикаментозну корекцію разом із вашим фахівцем.