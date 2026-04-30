30 квітня 2026, 17:51

Депутату міськради з Хмельниччини оголосили підозру за оборудку з житлом для ВПО

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Хмельниччині правоохоронці оголосили про підозру ще п’ятьом особам, причетним до розкрадання понад 2,6 млн грн під час закупівлі житла для багатодітної родини ВПО

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У червні 2025 року громаді спрямували з державного бюджету 6,2 млн грн на придбання будинку із земельною ділянкою для родини, яка переїхала з Дніпропетровщини.

За даними слідства, житло придбали саме за всю суму виділеної субвенції.

Водночас реальна ринкова вартість будинку була більш ніж на 2,6 млн грн нижчою.

Щоб оформити угоду, учасники схеми використали оцінку майна, яка дозволила формально обґрунтувати завищену вартість об’єкта в межах виділених бюджетних коштів.

Правоохоронці повідомили про підозру ще п’ятьом особам. Серед них: начальниця служби у справах дітей однієї з міських рад Хмельницького району, яка також є депутаткою цієї ради, директор товариства з оцінки майна, приватний нотаріус і двоє місцевих жителів.

Дії підозрюваних кваліфіковано як пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Раніше у цьому ж провадженні повідомлено про підозру заступниці міського голови та керівниці профільного управління соціального захисту.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб змінився граничний дохід, який впливає на право отримувати державну допомогу на проживання.

