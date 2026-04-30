У Дніпрі вантажівка "протаранила" магазин (ВІДЕО)

Аварія сталась 30 квітня на проспекті Мазепи. У соцмережах публікують кадри з місця подій

На проспекті Івана Мазепи в Дніпрі вантажівка влетіла у приміщення піцерії. Це сталось на повороті поблизу супермаркету Varus. Авто виїхало за межі дороги та врізалось в магазин. Внаслідок ДТП вантажівка знесла паркан і паркувальні стовпчики.

Попередньо, ніхто не постраждав. Зазначається, що на цій ділянці ДТП трапляються часто.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у припарковану вантажівку. На місці загинула пасажирка мікроавтобуса, водій та п'ятеро пасажирів отримали травми.