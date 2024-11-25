Жительница Николаева нашла на скамейке возле дома гранату: боеприпас оказался муляжом

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Жительница Николаева 24 ноября обнаружила во дворе дома гранату. Полицейские установили, что обнаруженная граната является муляжем и не несет угрозы

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, около восьми утра жительница Николаева позвонила по телефону на спецлинию 102 и сообщила о том, что нашла гранату без чеки на скамейке во дворе дома по улице Шоссейной.

Полицейские огородили место происшествия и приступили к осмотру. Специалисты установили, что найденная граната является муляжем, не содержащим боевую часть и не несущей угрозы.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и человека, оставившего макет гранаты.

Напомним, ранее в Ужгороде правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату с третьего этажа жилого дома. Боеприпас упал на зеленую зону и взорвался.