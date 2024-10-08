Російські "шахеди" знову небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС: заява Енергоатому

Фото: Енергоатом

У ніч з 6 на 7 жовтня російські ударні дрони типу "Шахед" знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву "Енергоатому".

Зокрема, як зазначається у повідомленні, були зафіксовані два російські дрони поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. У компанії наголошують, що відстань прольоту шахедів від ядерних об'єктів становила менше 10 км.

"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі", - наголошується у повідомленні.

Також зазначається, що Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – наголосив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 26 вересня був зафіксований проліт ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.