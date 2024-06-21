Незаконно преміювала підлеглих на понад 450 тис. грн: на Миколаївщині судитимуть ексдиректорку школи-інтернату

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Посадовиця внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та розтратила таким чином понад 450 тисяч гривень

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, колишня виконувачка обов’язків директора Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів у кінці 2021 року, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості до наказу про преміювання деяких працівників, який у 900% перевищував розмір премій решти персоналу.

За висновками проведених відповідних експертиз, ексдиректорка розтратила 454 тисячі гривень.

У квітні цього року фігурантці повідомили про підозру. Нині слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт направили до суду.

Ексдиректорці загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві прокурор привласнив понад 4 мільйонів гривень, які були речовими доказами.