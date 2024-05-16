На Миколаївщині легковик влетів у вантажівку: дві людини загинули, постраждала жінка

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Серйозна ДТП сталася сьогодні, 15 травня, біля села Суворівка Миколаївського району. Внаслідок зіткнення дві людини загинули, ще одна жінка постраждала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

Відомо, що близько 14:00 на автодорозі Н-14 "Миколаїв - Кропивницький" зіткнулися легковик Chevrolet Aveo та вантажівка DAF. Внаслідок ДТП 42-річний водій легковика та його пасажирка загинули на місці. Ще одна 47-річна пасажирка Chevrolet отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, на Миколаївщині легковик врізався у вантажівку і перекинувся на дах. Серйозна ДТП сталася вчора, 14 травня, в селі Новогригорівка Вознесенського району. Внаслідок зіткнення постраждала жінка.