На Миколаївщині легковик врізався у вантажівку і перекинувся на дах: фото
Серйозна ДТП сталася вчора, 14 травня, в селі Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області. Внаслідок зіткнення постраждала жінка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.
Відомо, що близько 11:45 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське- Миколаїв" зіткнулися вантажівка MAN та легковик Kia Sportage. Внаслідок ДТП постраждала 77-річна пасажирка легкового авто. Потерпілу госпіталізували.
Наразі слідчі з'ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, вранці 14 травня неподалік села Гамаліївка Львівського району зіткнулись авто. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини.
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