Зіткнення авто на Львівщині: постраждали чотири людини

фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулись авто Фіат” та "Шкода”. Внаслідок зіткнення травми отримали водії – чоловіки 29 та 36 років, а також 27-річний пасажир "Шкоди” та 28-річна пасажирка "Фіата”.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 12 травня на Сумщині автівка злетіла у кювет і врізалася у дерево: є загибла та постраждалі.