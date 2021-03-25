На Миколаївщині затримали банду наркоторговців

За місяць заробіток наркоугроповання сягав пів мільйона гривень

За місяць заробіток наркоугроповання сягав пів мільйона гривень

Фото Нацполіції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організували наркобізнес дві жінки 43-ох та 45-ти років. На території м. Южноукраїнськ та у Первомайському районі вони налагодили торгівлю метадоном. Дилерки контролювали діяльність членів групи та розподіл грошових коштів, а чоловіки, які на них працювали, здійснювали охорону і контроль за особами, залученими до роздрібного збуту наркотичних засобів. На замовлення організаторок наркотики їм постачав 52-річний житель Одеси. Відомо, що за місяць угруповання могло збути до 10 000 доз, а кількість їхніх клієнтів перевищувала 100 осіб.

23 березня в ході проведення спеціальної операції затримано 6 учасників злочинного угрупування, які налагодили наркотрафік у Вознесенському районі. Їх заробітки сягали до 500 000 тис. гривень. Збували близько 10 000 доз щомісяця, - повідомив повідомив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Зі слів голови поліції Миколаївщини, "клієнтська база” наркоугруповання сягала "понад сотню людей різного віку, у тому числі молодь".

Ролі учасників чітко розподілені між собою. Крім того, навіть на в’їзді в місто чергували "фішкарі”, які у випадку появи незнайомих поліцейських авто (або підозрілих), відразу інформували організаторів, які в свою чергу (маючи певний час) відразу збувались наркотичного засобу, - каже Шайхет.

Декілька років - дві "мадемуазелі" ромської національності тримали на "метадоновому та опійному гачку" більше... Posted by Сергей Шайхет on Wednesday, March 24, 2021

Одночасно правоохоронці провели 10 обшуків за місцями мешкання фігурантів де вилучили декілька літрів метадону, а також мобільні телефони, банківські і скреч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, якими користувались наркозбувачі під час незаконної діяльності, чорнові записи з розподілом доходів між учасниками групи та клієнтською базою, грошові кошти та інші речові докази.

Зараз їх затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів). Санкція статті — до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, у Києві затримана група з дев’ятьох наркоділків. Кілограми канабісу, тисяча нарковмісних пігулок, гроші були вилучені під час обшуків.