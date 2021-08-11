У Миколаєві невідомі кинули гранату на подвір'я будинку

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Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Сьогодні, 11 серпня, вночі до відділення поліції звернулась 49-річна жінка, яка повідомила, що на її подвір’ї пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху було пошкоджено фасад літньої кухні та віконне скло будівлі. Сама домовласниця та мешканці будинку не постраждали.

З місця події співробітники вибухотехнічної служби та слідчі вилучили уламки, попередньо від РГД-5, які направлені на експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Встановлюються усі обставини злочину та особи, причетні до його вчинення, а також свідки події.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі троє поліцейських отримали тілесні ушкодження через вибух гранати на території комбінату. За фактом вибуху відкрили два кримінальні провадження.