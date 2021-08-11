У Миколаєві невідомі кинули гранату на подвір'я будинку
У двір мешканки Миколаївського району невідомі кинули вибуховий пристрій - поліція розслідує обставини злочину
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Сьогодні, 11 серпня, вночі до відділення поліції звернулась 49-річна жінка, яка повідомила, що на її подвір’ї пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху було пошкоджено фасад літньої кухні та віконне скло будівлі. Сама домовласниця та мешканці будинку не постраждали.
З місця події співробітники вибухотехнічної служби та слідчі вилучили уламки, попередньо від РГД-5, які направлені на експертизу.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Встановлюються усі обставини злочину та особи, причетні до його вчинення, а також свідки події.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі троє поліцейських отримали тілесні ушкодження через вибух гранати на території комбінату. За фактом вибуху відкрили два кримінальні провадження.