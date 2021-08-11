Ексчиновницю Ради та журналіста затримали через продаж посади голови Миколаївської ОДА

Фото: gp.gov.ua

Експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з журналістом обіцяли за $600 тисяч посприяти у призначенні громадянина на посаду глави Миколаївської обласної державної адміністрації

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з головою правління благодійної організації - журналістом, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України та неодноразово балотувався до Парламенту, за 600 тис дол обіцяли мешканцю Миколаєва вплинути на посадових осіб Офісу президента та Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.

Учасники схеми пів року проводили "співбесіди" з кандидатом - нібито для його подальшої зустрічі з чиновниками з Офісу президента і Кабміну.

Їх було затримано під час отримання частини обумовленої суми - $200 тис. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що слідчі Національного антикорупційного бюро викрили схему розкрадання коштів бюджету у розмірі 26,8 млн гривень на реконструкції Соборної площі у Миколаєві.