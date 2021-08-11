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11 августа 2021, 12:21 29

Экс-чиновницу Рады и журналиста задержали из-за продажи должности главы Николаевской ОГА

11 августа 2021, 12:21 29
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Фото: gp.gov.ua
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Экс-чиновница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по предварительному сговору с журналистом обещали за $600 тысяч посодействовать в назначении гражданина на должность главы Николаевской областной государственной администрации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Экс-чиновница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по предварительному сговору с председателем правления благотворительной организации - журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в Парламент, за 600 тыс долл обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабинета министров", - говорится в сообщении.

Участники схемы полгода проводили "собеседования" с кандидатом - якобы для его дальнейшей встречи с чиновниками из Офиса президента и Кабмина.

Они были задержаны при получении части оговоренной суммы - $200 тыс. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следователи Национального антикоррупционного бюро разоблачили схему хищения средств бюджета в размере 26,8 млн гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Офис генпрокурора Кабмин Николаевская ОГА парламент должность

 
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