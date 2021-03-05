Генпрокурор представила нового керівника Миколаївської облпрокуратури
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова представила колективу Миколаївської обласної прокуратури нового керівника – Володимира Говоруху.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області з посиланням на Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Миколаївської обласної прокуратури керівника – Володимира Говоруху. Вона поставила йому завдання продуктивно працювати для захисту закону на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.
Захід пройшов без участі засобів масової інформації.
Володимир Говоруха розпочав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював старшим помічником прокурора, слідчим і старшим слідчим Московського району Харкова. Був заступником прокурора Червонозаводського району Харкова, прокурором Красноградського району Харківської області, керівником Первомайської місцевої прокуратури Харківської області.
З липня 2020 перебував на посаді заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу генерального прокурора.
Нагадаємо, генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведучу Яніна Соколова