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05 березня 2021, 16:51 41

Генпрокурор представила нового керівника Миколаївської облпрокуратури

05 березня 2021, 16:51 41
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Захід пройшов без участі засобів масової інформації
Захід пройшов без участі засобів масової інформації
Фото: myk.gp.gov.ua
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова представила колективу Миколаївської обласної прокуратури нового керівника – Володимира Говоруху.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області з посиланням на Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Миколаївської обласної прокуратури керівника – Володимира Говоруху. Вона поставила йому завдання продуктивно працювати для захисту закону на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Захід пройшов без участі засобів масової інформації.

Володимир Говоруха розпочав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював старшим помічником прокурора, слідчим і старшим слідчим Московського району Харкова. Був заступником прокурора Червонозаводського району Харкова, прокурором Красноградського району Харківської області, керівником Первомайської місцевої прокуратури Харківської області.

З липня 2020 перебував на посаді заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведучу Яніна Соколова

Офіс генпрокурора Україна Миколаїв Ірина Венедіктова голова

 
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