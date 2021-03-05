Генпрокурор представила нового керівника Миколаївської облпрокуратури

Захід пройшов без участі засобів масової інформації

Захід пройшов без участі засобів масової інформації

Фото: myk.gp.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області з посиланням на Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Миколаївської обласної прокуратури керівника – Володимира Говоруху. Вона поставила йому завдання продуктивно працювати для захисту закону на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Захід пройшов без участі засобів масової інформації.

Володимир Говоруха розпочав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював старшим помічником прокурора, слідчим і старшим слідчим Московського району Харкова. Був заступником прокурора Червонозаводського району Харкова, прокурором Красноградського району Харківської області, керівником Первомайської місцевої прокуратури Харківської області.

З липня 2020 перебував на посаді заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу генерального прокурора.

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