Генпрокурор представила нового руководителя Николаевской облпрокуратуры
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу Николаевской областной прокуратуры нового руководителя - Владимира Говоруху.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области со ссылкой на Офис генпрокурора, передает RegioNews.
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Николаевской областной прокуратуры руководителя - Владимира Говоруху. Она поставила ему задачу продуктивно работать для защиты закона на Николаевщине", - говорится в сообщении.
Мероприятие прошло без участия средств массовой информации.
Владимир Говоруха начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Работал старшим помощником прокурора, следователем и старшим следователем Московского района Харькова. Был заместителем прокурора Червонозаводского района Харькова, прокурором Красноградского района Харьковской области, руководителем Первомайской местной прокуратуры Харьковской области.
С июля 2020 года занимал должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Офиса генерального прокурора.
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