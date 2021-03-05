Генпрокурор представила нового руководителя Николаевской облпрокуратуры

Мероприятие прошло без участия средств массовой информации

Мероприятие прошло без участия средств массовой информации

Фото: myk.gp.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области со ссылкой на Офис генпрокурора, передает RegioNews.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Николаевской областной прокуратуры руководителя - Владимира Говоруху. Она поставила ему задачу продуктивно работать для защиты закона на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло без участия средств массовой информации.

Владимир Говоруха начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Работал старшим помощником прокурора, следователем и старшим следователем Московского района Харькова. Был заместителем прокурора Червонозаводского района Харькова, прокурором Красноградского района Харьковской области, руководителем Первомайской местной прокуратуры Харьковской области.

С июля 2020 года занимал должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Офиса генерального прокурора.

Напомним, генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову