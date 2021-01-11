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11 січня 2021, 09:02 11

В Україні зафіксували рекордно низький показник нових випадків COVID-19 за три місяці

11 січня 2021, 09:02 11
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 10 січня підтвердили 4 288 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 68 летальних випадків, 4819 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4288 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня. Зокрема, захворіли 133 дитини і 184 медпрацівника", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (458), місті Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 119 314 осіб;
  • одужали - 796 417 осіб;
  • летальних результатів - 19 835;
  • проведено ПЛР-тестів - 5 781 951.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 9 січня COVID-19 виявили у 5011 осіб.

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