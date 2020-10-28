У Миколаєві затримали групу розбійників, підозрюваних у серії нападів на території двох областей

Чоловікам загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна

Чоловікам загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна

Фото: з відкритих джерел

На в’їзді у Миколаїв правоохоронці затримали фігурантів низки розбійних нападів на території Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр МВС.

Двоє зловмисників, мешканці смт Казанка та Кіровоградської області, віком від 30 до 35 років, вже мали кримінальний досвід та раніше відбували покарання за вчинення розбоїв.

Поліцейські встановили, що лише на території Миколаївщини злочинці причетні до декількох розбійних нападів на помешкання громадян із застосуванням сили", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі, на якому пересувались зловмисники, та за місцем мешкання фігурантів. Під час затримання у одного зі злочинців поліцейські вилучили гранату РГО, а в ході обшуків – зброю та грошові кошти.

Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України "Розбій" та вирішуватиметься питання стосовно притягнення до відповідальності за незаконне зберігання гранати (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Раніше повідомлялось, що правоохоронці проводять перевірку щодо ситуації з незаконними виборами голови і депутатів сільської ради, які були проведені в селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини.