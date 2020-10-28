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28 октября 2020, 11:21 1

В Николаеве задержали группу разбойников, подозреваемых в серии нападений на территории двух областей

28 октября 2020, 11:21 1
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Фото: из открытых источников
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На въезде в Николаев правоохранители задержали фигурантов ряда разбойных нападений на территории Николаевской и Днепропетровской областей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр МВД.

Двое злоумышленников, жители пгт Казанка и Кировоградской области, возрастом от 30 до 35 лет, уже имели криминальный опыт и ранее отбывали наказание за совершение разбоев.

Полицейские установили, что лишь на территории Николаевщины преступники причастны к нескольким разбойным нападениям на жилища граждан с применением силы", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, и по месту проживания фигурантов. Во время задержания у одного из преступников полицейские изъяли гранату РГО, а в ходе обысков – оружие и денежные средства.

Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой" и будет решаться вопрос о привлечении к ответственности за незаконное хранение гранаты (ч. 1 ст. 263 УК).

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку относительно ситуации с незаконными выборами главы и депутатов сельского совета, которые были проведены в селе Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области.

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