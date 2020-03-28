Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов

Фото: Николаевский зоопарк

Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов

Об этом сообщает Николаевский зоопарк на странице в Facebook.

Сотрудники зоопарка регулярно публикуют видео с животными даже во время карантина.

На этот раз героем видео стал новорожденный барашек Святого Якова.

От обычных баранов, порода Святого Якова отличается количеством рогов. Их у животных аж четыре.

Разводят барашков чаще всего как декоративную породу.

Новорожденного обитателя зоопарка еще называют Джакоб, это английское произношение породы.