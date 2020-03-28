В Николаевском зоопарке родился барашек с четырьмя рогами
Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов
Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов
Об этом сообщает Николаевский зоопарк на странице в Facebook.
Сотрудники зоопарка регулярно публикуют видео с животными даже во время карантина.
На этот раз героем видео стал новорожденный барашек Святого Якова.
От обычных баранов, порода Святого Якова отличается количеством рогов. Их у животных аж четыре.
Разводят барашков чаще всего как декоративную породу.
Новорожденного обитателя зоопарка еще называют Джакоб, это английское произношение породы.
Сьогодні для вас ще одне мі-мі-мішне відео - про новонародженого баранчика Святого ЯкобаОпубліковано Николаевский зоопарк Nikolaev zoo Середа, 25 березня 2020 р.
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