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28 марта 2020, 18:56 4

В Николаевском зоопарке родился барашек с четырьмя рогами

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28 марта 2020, 18:56 4
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Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов
Фото: Николаевский зоопарк
Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов

Об этом сообщает Николаевский зоопарк на странице в Facebook.

Сотрудники зоопарка регулярно публикуют видео с животными даже во время карантина.

На этот раз героем видео стал новорожденный барашек Святого Якова.

От обычных баранов, порода Святого Якова отличается количеством рогов. Их у животных аж четыре.

Разводят барашков чаще всего как декоративную породу.

Новорожденного обитателя зоопарка еще называют Джакоб, это английское произношение породы.

Сьогодні для вас ще одне мі-мі-мішне відео - про новонародженого баранчика Святого Якоба

Опубліковано Николаевский зоопарк Nikolaev zoo Середа, 25 березня 2020 р.


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