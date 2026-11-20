Фото: Нацполіція

У Львові судитимуть чоловіка за розповсюдження дитячої порнографії. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, минулого року чоловік отримав доступ до файлів з дитячою порнографії. Він зберігав ці файли, а потім розповсюджував, пересилаючи іншим людям через месенджери.

"Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.