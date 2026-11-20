Фото: Нацполиция

Во Львове будут судить мужчину за распространение детской порнографии. В ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в прошлом году мужчина получил доступ к файлам из детской порнографии. Он хранил эти файлы, а затем распространял, пересылая другим людям через мессенджеры.

"Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому - лишение свободы сроком до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.