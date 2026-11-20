Фото: ГСЧС Львовщины

В результате массированной комбинированной атаки России на Львовщину зафиксировали разрушение, пожары и повреждение объектов инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Во Львове возникли пожары в общежитии и складском здании. Также поврежден автомобиль.

Во Львовском районе загорелись жилые дома и гаражи. Взрывной волной поврежден соседний жилой дом.

Также в результате российского удара поврежден объект энергетической инфраструктуры.

На местах попаданий работают спасатели и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской атаки на железнодорожную станцию "Скнилов" во Львовской области погибли два человека, еще семеро пострадали.

Кроме того, из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.