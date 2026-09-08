Фото: поліція

Правоохоронці розслідують стрілянину в приватному будинку у Роздільнянському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліція затримала 36-річного військовослужбовця, який перебував в статусі самовільного залишення частини. Інцидент стався тиждень тому серед дня в приватному будинку в Лиманській громаді. Про стрілянину правоохоронцям повідомила донька потерпілої.

Як з'ясували поліцейські, чоловік напідпитку вистрілив з автомата в свою 63-річну тещу. Жінка дістала важкі проникаючі вогнепальні поранення грудної клітки та живота, зараз вона перебуває у лікарні.

Під час обшуку в шафі серед речей стрільця знайшли чималий арсенал: крім автомата, там були ручний протитанковий гранатомет, осколкова граната зі спорядженим запалом, мисливська рушниця, стартовий пістолет, ніж та понад 600 набоїв. Усю цю зброю чоловік незаконно вивіз із зони бойових дій на сході України.

Слідчі вилучили знахідки та направили їх на експертизу.

Чоловіка затримали та оголосили йому підозру в закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Окремо вирішується питання щодо підозри за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України), а розслідуванням справи щодо самовільного залишення служби займаються слідчі ДБР.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть військового за вбивство дружини та поранення дітей. Він надіслав дружині посилку з продуктами, у яку сховав саморобну вибухівку.