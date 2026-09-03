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03 вересня 2026, 23:20

У Києві жінка на замовлення росіян готувала підпали

03 вересня 2026, 23:20
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Фото: СБУ
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На Київщині викрили жінку, яка працювала на росіян. Вона планувала підпали авто військових

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Влітку 2024 року жінка на замовлення росіян готувала підпали. Її затримали у червні того року її затримали, коли вона організовувала підпал службового автомобіля Сил оборони.

Жінка виявилась засудженою, яку завербували росяни. Відомо, що вона давала іншим агентам інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі українських воїнів.

"Наразі слідчі СБУ заочно повідомили російському спецслужбісту про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (підбурювання до вчинення державної зради). Його підопічну суд визнав винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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