Подорожчання бензина не зупиняється: що відбувається на АЗС
Через загострення ситуації на Близькому Сході в Україні ціни на АЗС лишаються нестабільними. Останні дні подорожчання бензина продовжується
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 3 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 85,17 гривні за літр (+0,74 гривні);
- бензин А-95 – 81,54 гривні за літр (+0,84 гривні);
- бензин А-92 – 77,77 гривні за літр (+0,19 гривні);
- дизпальне – 91,92 гривні за літр (+0,61 гривні);
- автогаз – 43,37 гривні за літр (+0,12 гривні).
Нагадаємо, через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне та бензин за кордоном почали знову зростати. На думку директора "Консалтингової групи А-95", Сергія Куюна, це призведе і до змін цінників в Україні.
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