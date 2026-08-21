На Хмельниччині автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся: двоє травмованих
ДТП сталася 20 серпня близько 06:00 поблизу села Гарнишівка Хмельницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Житель Тернопільщини за кермом Volkswagen з’їхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся.
Внаслідок аварії травми отримали 30-річний водій та його 30-річний пасажир. Обох чоловіків із госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 21 серпня на Рівненщині зіткнулися дві вантажівки – на дорогу розсипався вантаж. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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