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21 серпня 2026, 12:46

Ворожий дрон атакував авто з гуманітарною допомогою на Запоріжжі

21 серпня 2026, 12:46
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська продовжують терор цивільного населення Кушугумської громади Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворог завдав удару FPV-дроном по автомобілю, який перевозив гуманітарну допомогу.

Внаслідок ворожої атаки поранення дістав чоловік. Постраждалому надали всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, вранці 21 серпня росіяни завдали ударів FPV-дронами по Кушугумській громаді Запорізького району. Дістали поранення три людини.

Також окупанти завдали удару КАБом по селищу Комишуваха Запорізького району. Загинула жінка, поранений чоловік.

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