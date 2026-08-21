Авіаудар по Краматорську 20 серпня: з-під завалів дістали тіло другої загиблої
У Краматорську зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього авіаудару
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
"З-під завалів торговельного центру в Краматорську, по якому вчора російські війська завдали авіаудару, рятувальники деблокували тіло другої жертви", – йдеться у повідомленні.
Загибла – жінка 1957 року народження.
Таким чином кількість загиблих через обстріл Краматорська зросла до двох. Вчора рятувальники вилучили з-під завалів торговельного центру тіло іншої жінки.
Нагадаємо, 20 серпня російська авіація скинула дев’ять авіабомб ФАБ-250 на Краматорськ. Під удар потрапили торговельні обʼєкти, пошкоджені 22 багатоквартирні будинки, бібліотека та критична інфраструктура. Раніше повідомлялося про 11 поранених та одну загиблу.