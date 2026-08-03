Кривава доба на Херсонщині: через ворожі обстріли та атаки дронів є загиблий і поранені

Фото: ДСНС Херсонщини

Впродовж 3 серпня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії й дронів різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, вісім – дістали поранень.

Близько 13:30 військові РФ у Херсоні спрямували безпілотник у цивільний автомобіль - загинув 58-річний чоловік, який перебував за кермом.

Також від наслідків ворожих атак за допомогою дронів у Херсоні та Сагайдачному постраждало ще вісім людей, серед яких один співробітник поліції.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, вантажний, службовий та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що у Херсоні російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль. Унаслідок удару загинув 58-річний чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу.