В Івано-Франківську та області зафіксували історичні температурні максимуми
В Івано-Франківську 1 серпня метеорологи зафіксували рекордну температуру повітря – 34,2⁰ тепла
Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.
"01 серпня 2026 році максимальна температура повітря в Івано-Франківську становила +34,2⁰ С. Попереднє максимальне значення спостерігалось +33,3⁰ С”, - йдеться в дописі.
Зазначається, що попередній реконрд зафіксували у 2017 році.
Також зазначається, що температурний рекорд 32,3⁰ зафіксували у Долині на Івано-Франківщині. Попереднє максимальне значення +31,4⁰ спостерігалось у цьому населеному пункті у 2017 році.
Окрім того, метеорологи відзначили температурний рекорд в Яремче +32,5⁰, попереднє значення – +31,3⁰ у 2017 році.
Нагадаємо, що у Вінниці синоптики зареєстрували новий температурний рекорд для початку серпня.