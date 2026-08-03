В Івано-Франківську та області зафіксували історичні температурні максимуми

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Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews .

"01 серпня 2026 році максимальна температура повітря в Івано-Франківську становила +34,2⁰ С. Попереднє максимальне значення спостерігалось +33,3⁰ С”, - йдеться в дописі.

Зазначається, що попередній реконрд зафіксували у 2017 році.

Також зазначається, що температурний рекорд 32,3⁰ зафіксували у Долині на Івано-Франківщині. Попереднє максимальне значення +31,4⁰ спостерігалось у цьому населеному пункті у 2017 році.

Окрім того, метеорологи відзначили температурний рекорд в Яремче +32,5⁰, попереднє значення – +31,3⁰ у 2017 році.

Нагадаємо, що у Вінниці синоптики зареєстрували новий температурний рекорд для початку серпня.