Нічна трагедія на Рівненщині: мотоцикліст загинув унаслідок падіння з незареєстрованого байка

Фото: поліція Рівненської області

У Кореччині Рівненської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув молодий мотоцикліст. Смертельна аварія сталася вночі 3 серпня близько 01:00 у селі Устя на вулиці Шевченка

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, 24-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом "Loncin", не впорався з керуванням і допустив самопадіння на проїжджу частину.

Від отриманих травм водій, який перебував без мотошолома, загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У поліції вкотре наголосили, що використання сертифікованого мотошолома є обов’язковим і значно зменшує ризик смертельних травм у разі аварії.

Нагадаємо, що на Рівненщині у селі Білка внаслідок ДТП за участю комбайна та мотоцикла загинула неповнолітня пасажирка двоколісного.