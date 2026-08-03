Вогонь охопив пошту та вантажівки: ворог вдарив по Прилуцькому району, є постраждалий

Фото: ДСНС

У Прилуцькому районі Чернігівської області внаслідок російського удару постраждав чоловік. Також виникли масштабні пожежі на об’єктах поштової та складської інфраструктури

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, після ворожого удару загорівся об’єкт поштової інфраструктури. Площа пожежі становила 1200 квадратних метрів.

Крім того, на іншій локації спалахнули складська будівля та шість вантажних автомобілів.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Інформація про стан постраждалого та інші наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, що впродовж 3 серпня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії й дронів різних типів.