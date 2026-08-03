У Херсоні російський безпілотник атакував автівку, загинув водій

Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль. Унаслідок удару загинув 58-річний чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу

Про повідомили в Херсонській окружній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, 3 серпня 2026 року близько 13:30 військові РФ завдали удару дроном по автомобілю в Херсоні.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Наразі прокурори спільно зі слідчими проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил РФ.

Обставини атаки та інші деталі події встановлюються.

Нагадаємо, що до 10 років ув’язнення засуджено каховського "політика”, який був депутатом до окупації, після захоплення Херсонщини отримав "мандат” від "Єдиної Росії”.