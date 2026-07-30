На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли мертвого пенсіонера

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У Кам'янському на території 11-го мікрорайону перехожі виявили чоловіка похилого віку без ознак життя. Трагічний випадок стався ввечері 29 липня

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал "Труха Кам'янське".

Очевидці одразу викликали на місце події патрульну поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть чоловіка.

За попередньою інформацією, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця. Остаточні висновки будуть зроблені після проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, особу загиблого та намагаються розшукати його родичів.

Нагадаємо, на Київщині жінка знайшла свого сина мертвим у квартирі. Як з'ясували правоохоронці, 62-річний чоловік вистрелив у свого 56-річного брата. Потерпілий від отриманих травм помер. Наразі поліцейські шукають стрілка.