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23 липня 2026, 19:21

У Харкові чоловік з ножем напав на військового ТЦК та поліцейського: правоохоронці застосували зброю

23 липня 2026, 19:21
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Фото: m.newsru.com
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Вранці 23 липня у Слобідському районі Харкова під час перевірки документів правоохоронці виявили чоловіка, який розшукувався за вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з погрозою застосування насильства у відношенні до поліцейського

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Встановлено, що ще 21 липня поблизу автовокзалу на проспекті Аерокосмічному працівники патрульної поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП зупинили чоловіка для перевірки документів. У відповідь він дістав ніж, поводився агресивно, погрожував присутнім та поліцейському, зокрема застосуванням насильства та, скориставшись ситуацією, втік з місця події.

23 липня під час затримання вказаного чоловіка він чинив опір правоохоронцям, дістав ніж та завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП. Крім того, зловмисник намагався завдати ножового поранення працівнику поліції.

З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей поліцейський, відповідно до вимог Закону України "Про Національну поліцію", застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу. Усім потерпілим надано необхідну медичну допомогу.

Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за фактом події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу. Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень знайомому.

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