Рятувальники ліквідували пожежу в зоні відчуження: радіаційний фон у нормі

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у зоні відчуження на Київщині. Під час гасіння фахівці ДСНС безперервно контролювали радіаційний фон, який залишався в межах природних показників

Про це повідомили у ДСНС,передає RegioNews .

За даними рятувальників, під час ліквідації займання постійно проводили заміри рівня радіації.

Моніторинг показав, що показники протягом усього часу проведення робіт не перевищували встановлених допустимих норм.

У ДСНС наголосили, що завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів вдалося не допустити поширення вогню на значні площі. Наразі пожежу повністю ліквідовано.

Нагадаємо, що 7 липня рятувальники локалізували усі осередки займання, спричинених падінням російських безпілотників у Чорнобильській зоні відчуження.