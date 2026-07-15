Рятувальники ліквідували пожежу в зоні відчуження: радіаційний фон у нормі
Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у зоні відчуження на Київщині. Під час гасіння фахівці ДСНС безперервно контролювали радіаційний фон, який залишався в межах природних показників
Про це повідомили у ДСНС,передає RegioNews.
За даними рятувальників, під час ліквідації займання постійно проводили заміри рівня радіації.
Моніторинг показав, що показники протягом усього часу проведення робіт не перевищували встановлених допустимих норм.
У ДСНС наголосили, що завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів вдалося не допустити поширення вогню на значні площі. Наразі пожежу повністю ліквідовано.
Нагадаємо, що 7 липня рятувальники локалізували усі осередки займання, спричинених падінням російських безпілотників у Чорнобильській зоні відчуження.