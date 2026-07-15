У Києві адвокат вимагав 30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна при розлученні

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У Києві адвокат отримав підозру через вимагання грошей. Це сталось після того, як до нього звернулись за допомогою щодо поділу майна

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

До адвоката звернулась жінка за правовою допомогою щодо поділу спільного майна подружжя після розлучення. Проте адвокат заявив, що нібито може вплинути на суддю, який розглядає справу, та забезпечити ухвалення рішення на її користь. Він пообіцяв зробити так, щоб жінка отримала трикімнатну квартиру, грошову компенсацію за половину вартості автомобіля та частки у двох об’єктах незавершеного будівництва.

За свої послуги адвокат попросив 30 тисяч доларів. Його затримали після отримання коштів. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави виніс вирок голові спеціалізованої травматологічної МСЕК Івану Бондару, якого восени минулого року затримали за продаж довідок про інвалідність. Посадовець двічі отримував хабар – 3000 та 1500 доларів.