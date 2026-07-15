Ворог атакував житлові квартали Харкова, палають квартири

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Російські війська 15 липня завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши керовану авіабомбу та безпілотники. Унаслідок атак у двох районах міста пошкоджені багатоповерхівки, виникли пожежі, щонайменше троє людей постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За його словами, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі. Внаслідок удару загорілася квартира на шостому поверсі. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.

Крім того, за попередніми даними, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Київському району Харкова.

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБом постраждали троє людей.

"Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок удару КАБ у Київському районі. Медики надають необхідну допомогу. Усі наші екстрені служби – на місці влучання", — зазначив начальник Харківської ОВА.

Інформація щодо наслідків атак уточнюється. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку 15 липня атакували Дніпропетровщину. На жаль, внаслідок удару загинув місцевий житель.