На Вінниччині прикордонники вилучили у 20-річної дівчини 47 смартфонів та партію косметики
У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники спільно з митниками викрили спробу незаконного ввезення великої партії гаджетів та косметичних засобів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкоордонслужбу.
Товар намагалася ввезти з-за кордону 20-річна українка. Під час огляду її особистих речей та багажу правоохоронці виявили 47 незадекларованих смартфонів відомих світових брендів. Також у багажі дівчини були 54 косметичні засоби, серед яких парфуми, креми та декоративна косметика.
Незадекларовані смартфони та косметичні засоби вилучили.
Митники склали за даним фактом відповідні матеріали.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею викрили контрабанду парфумів відомих брендів. Загальна вартість вилученого товару становить понад 2 мільйони гривень.