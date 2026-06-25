07:21  25 червня
Пішла купатися і зникла: у Тернополі потонула 15-річна дівчина
01:35  25 червня
Ведучий Олександр Педан відверто заговорив про кризу у шлюбі
00:55  25 червня
Співачка Олена Тополя зізналась, чому їй соромно перед мамою
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 08:25

На Львівщині повідомили про підозру молодику, який скоїв смертельну ДТП та вбив власну матір

25 червня 2026, 08:25
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігуранту інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вранці 24 червня у Пустомитах патрульні помітили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака. Водій проігнорував вимогу про зупинку, зіткнувся зі службовим автомобілем поліції та, тікаючи, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з Volkswagen.

Внаслідок аварії 50-річний водій Volkswagen загинув на місці. Після затримання керманич Audi повідомив правоохоронцям, що вбив свою матір. Згодом жінку виявили мертвою у квартирі за місцем проживання.

За даними слідства, між молодиком та його 51-річною матір’ю виник конфлікт, під час якого він завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область події злочин убивство ДТП загиблий підозра
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Російський дрон атакував АЗС у Сумах: постраждали четверо людей
25 червня 2026, 08:40
Понад $540 тисяч на рахунку в Австрії: родичці ексочільниці МСЕК оголосили підозру
25 червня 2026, 08:38
На Дністрі зникли четверо людей, серед них троє дітей: тривають пошуки
25 червня 2026, 08:21
Через нічні атаки на Дніпропетровщині пошкоджені коледж, гуртожиток та АЗС
25 червня 2026, 08:14
Росіяни знову вдарили по АЗС у Запоріжжя
25 червня 2026, 07:55
Евакуація пішки під обстрілами: у Лиманській громаді на Донеччині залишаються 2 300 людей
25 червня 2026, 07:48
Через російські обстріли Сумщини поранені 20 людей, серед них – четверо дітей
25 червня 2026, 07:45
Нічний удар по Полтавщині: на підприємстві спалахнула масштабна пожежа
25 червня 2026, 07:29
Пішла купатися і зникла: у Тернополі потонула 15-річна дівчина
25 червня 2026, 07:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Віктор Ягун
Всі блоги »