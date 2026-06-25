На Львівщині повідомили про підозру молодику, який скоїв смертельну ДТП та вбив власну матір
За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Фігуранту інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, вранці 24 червня у Пустомитах патрульні помітили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака. Водій проігнорував вимогу про зупинку, зіткнувся зі службовим автомобілем поліції та, тікаючи, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з Volkswagen.
Внаслідок аварії 50-річний водій Volkswagen загинув на місці. Після затримання керманич Audi повідомив правоохоронцям, що вбив свою матір. Згодом жінку виявили мертвою у квартирі за місцем проживання.
За даними слідства, між молодиком та його 51-річною матір’ю виник конфлікт, під час якого він завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла.