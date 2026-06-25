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За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігуранту інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вранці 24 червня у Пустомитах патрульні помітили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака. Водій проігнорував вимогу про зупинку, зіткнувся зі службовим автомобілем поліції та, тікаючи, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з Volkswagen.

Внаслідок аварії 50-річний водій Volkswagen загинув на місці. Після затримання керманич Audi повідомив правоохоронцям, що вбив свою матір. Згодом жінку виявили мертвою у квартирі за місцем проживання.

За даними слідства, між молодиком та його 51-річною матір’ю виник конфлікт, під час якого він завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла.