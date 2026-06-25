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За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигуранту инкриминируют ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, утром 24 июня в Пустомытах патрульные заметили автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. Водитель проигнорировал требование об остановке, столкнулся со служебным автомобилем полиции и убегая выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.

В результате аварии 50-летний водитель Volkswagen погиб на месте. После задержания водитель Audi сообщил правоохранителям, что убил свою мать. Впоследствии женщину обнаружили мертвой в квартире по месту жительства.

По данным следствия, между парнем и его 51-летней матерью возник конфликт, во время которого он нанес женщине ножевые ранения. От полученных травм она скончалась.