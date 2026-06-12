Фото: ДСНС

ДТП сталася 11 червня близько 14:30 на трасі неподалік села Скалівські Хутори Голованівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Водій автомобіля Skoda Fabia на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу та влетів під вантажівку MAN.

Від отриманих травм 53-річний водій легковика загинув на місці. Його тіло з понівеченого авто деблокували рятувальники за допомогою спецінструментів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 11 червня на Прикарпатті маршрутка влетіла в іномарку. Шістьох травмованих, серед яких одна дитина, доставили до лікарні.